XIV Gala konkursu produktu "Warmia Mazury"

Produkt Warmia Mazury” to inicjatywa cykliczna realizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2014 roku. Promuje wydarzenia, produkty oraz usługi podmiotów z całego regionu. W ten sposób wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. Produkty i usługi z Warmii i Mazur przyczyniają się do poprawy jakości życia nie tylko w samym województwie, ale również w Polsce. Z kolei mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa.

O prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” mogą bezpłatnie ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy działają lub świadczą usługi na lokalnym rynku minimum dwa lata. Przy ocenianiu poszczególnych zgłoszeń brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia z punktu widzenia promocji Warmii i Mazur, w tym w szczególności z uwagi na bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne i przyrodnicze regionu. Oznakowane mogą być wszystkie wyroby wytwarzane przez firmy z Warmii i Mazur, które zajmują się dziedzinami związanymi z produktami np turystycznymi, gastronomicznymi, medycznymi, wydarzeniami ze sfery kultury, sportu oraz rekreacji. Wyróżnienia przyznawane są na jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Podmioty, które zdecydowały się na uzyskanie prawa do korzystania ze znaku, mogą liczyć na zwiększenie rozpoznawalności produktów, pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia małego biznesu lub wzrost zainteresowania produktami przez potencjalnych klientów. To same korzyści, jak zauważa urząd.

Przedsiębiorcy o najlepszych jakościowo produktach zostaną wyróżnieni na XIV Gali konkursu produktu "Warmia Mazury" i zostanie im wręczona nagroda z rąk samego Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. To niesamowite docenienie ciężkiej pracy wszystkich osób, które wspólnie pracują nad promocją jednej marki - Warmii i Mazur.

W Hotelu HP, 1 lipca, 2022r. wszyscy zebrani będą mogli jeszcze raz skosztować lokalnych produktów wystawców żywności, przed uroczystą inauguracją otwarcia gali, w postaci degustacji z wystaw oraz napić się pysznej kawy zapewnionej przez organizatora, ale nie tylko, odpowiedzialnym za menu dla wszystkich gości podczas uroczystości będą tutejsze olsztyńskie restauracje. Będzie także okazja jeszcze raz zapoznać się z ofertą innych "lokalsów" w formie pozostawionych ulotek.

Konkurs zwieńczy występ DARII, polskiej wokalistki znanej z utworu Paranoia, kompozytorki, autorki tekstów piosenek i producentki muzycznej. W wieku 18 lat wyjechała do Londynu na 5letnie studia w London College of Music. DARIA w trakcie nauki zaśpiewała m.in. przed szwedzką rodziną królewską. Jesienią 2019 uczestniczyła w 10. edycji talent show TVP2 The Voice of Poland; odpadła na etapie tzw. bitew. Po udziale w programie podpisała kontrakt płytowy z niemiecką wytwórnią Pelican Songs, a już w kwietniu 2020r. wydała singel „Leave a Sign”, który nagrała z Carsky’im natomiast, w marcu 2021 - utwór „Love Blind”, który podbił polskie listy przebojów jak również dostał się do streamingowych list m.in. w Brazylii, Norwegii lub Belgii. W październiku 2021 wydała singel „Paranoia”, który już w pierwszym tygodniu dostał się do listy AirPlay – Top[15] i który był wielokrotnie grany w rosyjskich i macedońskich radiostacjach. W lutym br. wystąpiła z tym utworem w programie TVP2 Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!, stanowiącym finał krajowych eliminacji do 66. Konkursu Piosenki Eurowizji, zajmują drugie miejsce! I uzyskując 39% głosów. W 2022r. wydała następny hit, tym razem we współpracy z KUSH & KUSH, nowy utwór nosi tytuł "Never ending story". Jej występ będzie wisienką na torcie o godz. 18:10, tuż po wyłonieniu laureatów konkursu Warmii Mazur oraz konkursu fryzjerskiego i potrwa do zakończenia gali ok. godz. 19:00.